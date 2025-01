Mistermovie.it - Mister Movie | Vin Diesel prende in giro Dwayne Johnson ai Golden Globes 2025

La dinamica tra Vin“The Rock”, due protagonisti del franchise Fast & Furious, è stata oggetto di discussione per anni. Tra momenti di tensione e riconciliazioni, la loro relazione ha attraversato alti e bassi, culminando recentemente in un momento pubblico durante iGlobe Awards del.Un Saluto Scherzoso aiGlobeclass="wp-block-heading">Vin, salito sul palco per presentare il premio Cinematic and Box Office Achievement al musical Wicked, ha colto l’occasione per rivolgersi scherzosamente a. Con un sorriso,ha detto: “Hey,”, scatenando le risate del pubblico mentre le telecamere si soffermavano su unsorridente tra gli spettatori. Questo momento apparentemente leggero ha riportato sotto i riflettori la loro travagliata relazione.