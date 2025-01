.com - Microsoft e il futuro di Windows: addio a Windows 10 e l’ascesa dei PC con AI

guarda al 2025 come un anno cruciale per il suo ecosistema, segnando la fine del supporto per10, un sistema operativo che ha resistito per oltre un decennio ed è ancora ampiamente utilizzato.Questa transizione rappresenta un punto di svolta per l’azienda, che mira a spingere il mercato verso l’adozione di PC più potenti e avanzati grazie all’intelligenza artificiale.Copilot AI anche su10,confermaFine supporto per10La fine del supporto di10, fissata per il 25 ottobre 2025, potrebbe innescare un massiccio ciclo di aggiornamento dei dispositivi nei prossimi anni.ha solide motivazioni per spingere questa transizione, tra cuidei PC dotati di intelligenza artificiale, che promettono prestazioni superiori e una maggiore durata della batteria rispetto ai Mac.