Ilrestodelcarlino.it - Marito e moglie morti insieme, gara per aiutare il figlio. Ma la nonna: non vogliamo soldi

Ancona, 6 gennaio 2025 – Facevano tuttoe anche la vita gli è stata tolta. Erano una cosa sola, Lucia Manfredi e Diego Duca, 40enni, lei medico all’ospedale di Torrette e lui autista soccorritore del 118. Una coppia solida che viveva di lavoro, volontariato e amore per il loro bambino, Alessandro, 10 anni. Su di lui adesso sono concentrate tutte le attenzioni per colmare un vuoto che forse non si potrà mai riempire. Da sabato, quando la Fiat Panda dove si trovavano i suoi genitori si è scontrata con una Bmw in via Esino, ad Ancona, facendola carambolare contro una cabina del gas da cui è iniziato a uscire metano, il bambino è rimasto orfano. E’ già partita per lui una raccolta fondi in denaro sulla piattaforma Gofundme, ‘Un futuro per un piccolo guerriero’, indetta dalla azienda di servizi funebri Taffo che per prima ha donato mille euro, aprendo la raccolta su input di una parente e che ieri sera aveva già superato i 30mila euro.