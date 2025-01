Formiche.net - Mantovano al Copasir tra caso Sala e uscita di Belloni dal Dis

Ildi Ceciliaè arrivato aloggi, all’indomani dell’incontro in Florida tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente eletto statunitense Donald Trump e nel giorno dell’annuncio delle dimissioni di Elisabettada direttore generale del Dis. La giornalista è detenuta nel carcere di Evin, in Iran, dal 19 dicembre, con la vaga accusa di aver violato le leggi della Repubblica islamica. Teheran ha fatto capire a Roma, anche pubblicamente, che la liberazione della reporter di Chora Media e Il Foglio è possibile. Ma solo – questa almeno la versione pubblica – in cambio dello stesso trattamento per Mohammad Abedini, l’ingegnere svizzero-iraniano arrestato il 16 dicembre a Milano su mandato degli Stati Uniti, che ne aspettano l’estradizione per processarlo per sostegno al terrorismo dei Pasdaran, in relazione all’attacco di un drone in Giordania un anno fa che ha ucciso tre soldati americani.