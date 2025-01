Ilrestodelcarlino.it - Lucia e Diego, vite spezzate. Tutti per il figlio rimasto solo. Ma una raccolta di fondi è nel mirino della famiglia

Vivevano per ile lui li aspettava sempre abbracciandoli forte quando tornavano a casa dopo i turni in ospedalemadre e quelli al 118 del padre. Tre, un numero perfetto per la loro piccoladistrutta sabato mattina da un incidente d’auto in via Esino e su cui sarà doveroso dare delle risposte e assicurare le responsabilità di chi e per come hanno reso orfano un bambino di soli 10 anni. Il bimbo era al sicuro a Fabriano, a casanonna materna Fernanda Gianfelici quando la mammaManfredi, 40 anni, medico all’ospedale di Torrette e il padreDuca, 40 anni anche lui, autista-soccorritore del 118 di Perugia, sono stati strappati alla vita. Tutta la comunità adesso, da Ancona a Fabriano, si sta stringendo attorno al bambinosenza i genitori. Un piccolo guerriero che ha saputo di aver perso i genitori dopo una telefonata che colleghe di ospedale dihanno fatto a casa di nonna Fernanda.