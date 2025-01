Ilfattoquotidiano.it - Luca Marinelli: “Mussolini aveva solo lati oscuri e rovinava qualsiasi relazione per un violento gioco di potere. L’errore degli italiani? Rimanere in silenzio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova serie Sky Original “M – il Figlio del secolo” diretta da Joe Wright e tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, arriva dal 10 gennaio, in esclusiva su Sky e in streamingsu Now. La pellicola è stata presentata, in anteprima, all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ad interpretare il Duce, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e dello Shooting Stars Award al Festival di Berlino. La colonna sonora è composta da Tom Rowlands dei The Chemical Brothers.: “IL POPULISMO NASCE CON” – “Mi viene da dire che ho visto. Ho vistoed è stato difficilissimo interpretarlo. Giàa guardare certe immagini del passato è stato dolorosissimo e complicatissimo e non sono riuscito a trovare una, almeno della storia che noi abbiamo raccontato, di quel periodo che non fosse stata danneggiata da lui e nella quale lui parlasse apertamente o dicendo quello che gli passava per la testa.