Lorenzo è l’ennesima vittima della strada di questo inizio di 2025 Aveva solo 25 anni Lo schianto mortale ieri 5 Gennaio lungo via Maremmana Inferiore a Guidonia

Un drammatico incidentele ha strappato alla vitaMasulli, 25enne residente a Marcellina, nella serata di sabato 5. Lo, avvenuto su via, a, ha coinvolto due veicoli e ha scosso profondamente la comunità locale.Loe le prime ricostruzioniL’incidente si è verificato intorno alle 21:30, nei pressi dell’ex Aquapiper.Masulli era al volante di una Fiat Panda, affiancato da Francesca G., una 22enne di. Per ragioni ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Mito guidata da Giulio R. M., 25, residente a Palombara Sabina.L’impatto è stato devastante, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Villa Adriana per estrarre i feriti dalle lamiere.