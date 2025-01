La Supercoppa italiana di Sergio e Simone contro | insieme vinsero quella europea

Leggi su Sportface.it

Inter-Milan è la sfida tra Inzaghi e Conceicao, ex compagni di squadra:anche unaNon sarà dolce ritrovarsi. Oppure lo sarà come può esserlo il sapore di una rivincita pregustata e poi consumata sul campo.ConceiçaoInzaghi, 664 giorni dopo quello 0-0 al Do Dragao, il muro nerazzurro alzato per difendere l’1-0 firmato Romelu Lukaku a San Siro nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League e ritrovarsi ai quarti.è uno che non dimentica, nonostante conabbia diviso uno scudetto e una Coppa Italia nella stagione 1999-2000, con la maglia della Lazio. Più unada sogno a Montecarlolo United di Phil e Gary Neville, Roy Keane e David Beckham (1-0, segnò Salas). Ma il tecnico portoghese ha fatto capire chiaramente la sua filosofia scevra da orpelli intrisi di sentimentalismo.