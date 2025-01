Lanazione.it - La Befana in Toscana: quante feste. E la vecchina scende dall’alto tra lo stupore delle piazze

Firenze, 6 gennaio 2025 – Festa in tutta laper la2025. Con esibizioni, musica e balli un po’ in tutte le città. Un appuntamento che è una grande tradizione, grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco di vari comandi, che aiutano laa calarsi: spettacolo assicurato, come avvenuto a Firenze. In una giornata dal meteo clemente e non troppo fredda, tanta gente ha affollato il centro. Laè arrivata dal cielo in piazza della Repubblica, poi insieme agli altri “Befanotti” ha fatto festa insieme ai bambini distribuendo come di consueto dolciumi. PRESSPHOTO Firenze,di Confcommercio in piazza della Repubblica. Con Sara Funaro, Aldo Cursano e Franco Marinoni Giuseppe Cabras/New Press Photo L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, Confcommercio, Acrobatica (già EdiliziAcrobatica) e JT&T srl, la real estate company promotrice del progetto di sviluppo del palazzo dell’Arcone.