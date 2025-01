.com - Jesi / Judo, stage a Parigi: il 2025 inizia col botto

Istruttore il maestro giapponese Joshiro Maruyama. Gli atletini sono stati accompagnati dai Tecnici Claudio e Riccardo Coppari, 6 gennaio– E’to con “il” ildellono.7 atleti dellaSamurai(Coppari Gianmarco, Coppari Claudio, Carosi Giacomo, Coppari Riccardo, il maestro, Ntipadem Alex, Rossini Michele, Papalini Francesco così come nella foto in primo piano) hanno partecipato allofrancese di Coulommiers () con il maestro giapponese Joshiro Maruyama, pluricampione del mondo dinella sua categoria.Un atleta dal passato agonistico formidabile che ora sta girando l’Europa per promuovere le sue tecniche speciali che lo hanno reso famoso in tutto il mondo conquistando Gran Prix, Campionati del Mondo e naturalmente innumerevoli titoli nipponici.