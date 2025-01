Quotidiano.net - Il romanzo ritrovato del maestro Manzi

Leggi su Quotidiano.net

Jannello Non è mai troppo tardi per un, inedito in Italia, che è stato ritradotto dal tedesco dove aveva fatto successo negli anni Sessanta: è ilscritto da Alberto, ilche negli anni del boom aveva insegnato agli italiani ancora analfabeti a leggere e scrivere. Una stima più volte confermata dice che Non è mai troppo tardi (in onda fra 1960 e 1968) permise a un milione e mezzo di adulti di conseguire la licenza elementare. Un programma copiato in 72 Paesi e premiato dall’Unesco per la sua lotta all’analfabetismo.con il suo volto sempre sorridente conduceva la trasmissione in piedi di fronte a una lavagna: scriveva lettere e parole e le illustrava con un disegno. L’orario prima di cena era stato studiato con la Rai e il ministero dell’Istruzione proprio per coinvolgere la maggior parte dei lavoratori dopo il loro turno.