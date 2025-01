Lapresse.it - Golden Globes, trionfo ‘Emilia Perez’ e ‘The Brutalist’ all’82esima edizione

‘Emila Perez‘ eBrutalist‘ trionfano alla 82esimadei. Due film audaci, l’epico film postbellico di 215 minuti di Brady Corbete il musical transgender in lingua spagnola di Jacques Audiard, hanno vinto i massimi riconoscimentiGlobe domenica.è stato incoronato miglior film drammatico, mettendo uno dei film più ambiziosi del 2024 sulla buona strada per essere un importante contendente agli Academy Awards. Il film, girato in VistaVision e distribuito con un intervallo, ha vinto anche il premio come miglior regista per Corbet e come miglior attore per Adrien Brody.Pérez’ ha vinto come miglior film, commedia o musical, aumentando le possibilità di vincere l’Oscar del principale contendente agli Oscar di Netflix.