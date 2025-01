Lapresse.it - Golden Globes, Karla Sofía Gascón: “Potete forse metterci in prigione e picchiarci ma non ci porterete via la nostra anima”

Leggi su Lapresse.it

è salita sul palco dei2025 per ritirare il premio di Miglior commedia/musical vinto dal film ‘Emilia Pérez’.“in, ma non potrete mai portarci via la, laresistenza, laidentità“, ha detto la 52enne di Alcobendas, durante il suo discorso, riferendosi alla comunità Lgbtqi+. Lei che è diventata la prima artista apertamente transgender a essere nominata per la migliore interpretazione di un’attrice in un film commedia o musical. “Voglio dirvi di alzare la voce e dire: ho vinto, sono quello che sono, non quello che volete“, ha aggiunto dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La pellicola diretta da Jacques Audiard, inoltre, ha trionfato nelle categorie: Miglior film straniero, Miglior canzone originale con ‘El mal’ e Miglior attrice non protagonista con Zoe Saldana.