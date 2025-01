Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk spinge l’estrema destra in Europa. Da AfD al Reform Party: ecco tutti i partiti sostenuti dal braccio destro di Donald Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è stato un buon inizio d’anno per. Mentre si lanciava in una battaglia furiosa con laradicale Usa sull’immigrazione, le azioni di Tesla perdevano sei punti e un veterano affetto da disturbo post-traumatico esplodeva in una delle sue auto davanti alHotel di Las Vegas. I momentanei rovesci non hanno comunque impedito adi commentare a tutto campo le vicende internazionali, farsi nuovi nemici a Londra e Berlino, abbracciare qualsiasi movimento dell’ultrasi sia presentato sulla scena mondiale. Dopo aver dato un momentaneo altolà al suo protagonismo sfrenato – nei giorni dello scontro sull’innalzamento del debito -,lo ha riammesso a corte. I due hanno passato insieme l’ultimo dell’anno. Per alcuniè ormai l’uomo più potente al mondo. Per altri, l’uomo più pericoloso al mondo.