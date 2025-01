Sport.quotidiano.net - Dossena: "Ci abbiamo creduto fino alla fine": "Ho anche pensato di vincerla in dieci"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Andrearipropone per la prima del 2025 un inatteso 4-3-3 al posto del 5-3-2. Le cose non si erano messe bene per i biancazzurri, l’espulsione di El Kaddouri al 42’ si temeva potesse innescare una ripresa col il Perugia che prendesse il largo. Invece dopo la rete degli umbri, grazie all’eterno capitano Mirco Antenucci, la Spal è riuscita a pareggiare i conti. "Avevo chiesto ai ragazzi soprattutto di crederci - inizia la sua disamina del matchin sala stampa - e sefosse venuto un episodio a noi sfavorevole, di rimanere concentrati, e l’hanno fatto. Non siamo usciti dgara dopo il gol subito come ci era successo parecchie altre volte. Nel primo tempo ci sono state tante sbavature ed errori da parte nostra, potevamo fare meglio, peròdico bravi ai ragazzi perché ci hanno