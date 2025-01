Secoloditalia.it - Crolla un altro mito della sinistra: via il premier canadese Trudeau. Attaccò l’Italia sui diritti Lgbt

mondialista, amicone di Joe Biden e di Macron, icona dei progressisti europei, dei piddini italiani, Justin, primo ministro del Canada, ha annunciato le dimissioni dae da leader del partito liberale per l’impossibilità di andare avanti con la sua maggioranza. “Intendo dimettermi da leader del partito e da primo ministro, dopo che il partito sceglierà il prossimo leader attraverso un competitivo, robusto processo nazionale”, l’annuncio diin una conferenza stampa ad Ottawa. Il primo ministro, che rimarrà in carica fino a quando non sarà stato completato l’iter comunicato, ha spiegato di aver già chiesto ieri sera al presidente del partito liberale di avviare il processo per la scelta del nuovo leader. Un declino politico che si basa sopratutto sull’incapacità di gestire i conti pubblici e l’esplosione del deficit di bilancio: quasi 62 miliardi di dollari canadesi contro una previsione di 40 miliardi nel 2024.