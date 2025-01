Napolipiu.com - Clamoroso Danilo: ha già firmato col Napoli! Tutti i dettagli dell’accordo

: ha giàcol">Svolta improvvisa nella trattativa trae Juventus: il difensore brasiliano ha già un accordo con gli azzurri per luglio, ma Conte lo vuole subito. Retroscena e cifre dell’operazione.La notizia che scuote il calciomercato arriva direttamente dalla Rai:ha già scelto il suo futuro ed è tinto d’azzurro. Il giornalista Ciro Venerato, durante La Domenica Sportiva, ha svelato unretroscena sulla trattativa che sta infiammando l’asse-Torino.“Il giocatore ha giàcon ilda svincolato per luglio, è tutto fatto”, le parole shock di Venerato. Ma c’è di più: Antonio Conte non vuole aspettare l’estate e spinge per averlo subito. “Entro il 3 febbraio Conte avrà”, assicura il giornalista Rai.