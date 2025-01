Blinken | Kursk importante per negoziato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.55 La posizione dell'esercito ucraino nella regione russa del, dove sta lanciando un'offensiva, sarà "perché è certamente un elemento da tenere in considerazione in qualsiasiche potrà esserci nel corso dell'anno". Così il segretario di Stato Usa,,in visita in Corea del Sud.si è detto fiducioso sulla possibilità di una tregua a Gaza: "Se non riusciamo a tagliare il traguardo nelle prossime due settimane, sono fiducioso che prima o poi verrà completato sulla base del piano del presidente Biden".