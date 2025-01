Quotidiano.net - Austria, incarico di governo a Kickl. L’estrema destra cerca alleati

Vienna, 6 gennaio 2025 – Dopo più di tre mesi, l’ha un nome per la carica di cancelliere: il presidente della Repubblica Alexander van der Bellen ha annunciato di aver offerto al leader delHerbertl’di formare il nuovo. È il capo del Partito della libertà (Fpo), che ha vinto le elezioni dello scorso settembre con il 28,8% dei voti, staccando di due punti i moderati del Partito popolare (Ovp) e di quasi otto punti il Partito socialdemocratico (Spo). La notizia dell’arriva a pochi minuti dalla fine di un colloquio tra van der Bellen eal palazzo di Hofburg. Per mesi si è tentato di tenere viva la coalizione che esprime l’attuale premier Karl Nehammer, composta da Ovp e Spo. Tuttavia, visto il crollo di entrambi i partiti, per governare sarebbe stato necessario anche il supporto della formazione centrista Neos, che si è tirata indietro pochi giorni fa a causa dei troppi dissapori con popolari e socialdemocratici.