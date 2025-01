Pronosticipremium.com - Abraham completa la rimonta, il Milan batte l’Inter 3-2: Conceicao trionfa in Supercoppa

Ilcompie un’impresa clamorosa,ine porta a casa laItaliana in Arabia Saudita. La squadra di Simone Inzaghi si porta avanti di due gol a inizio ripresa con Lautaro e Taremi, macambia la partita con i cambi: Theo Hernandez la riapre su punizione, Pulisic firma il pareggio e nel recupero Tammysigla il gol vittoria per il 3-2 finale. La partitaIl match è gradevole ed equilibrato, con diverse occasioni da una parte dell’altra. Al 12? si affacciain avanti, con un pallone morbido di Barella in area a pescare Taremi, che tutto solo di testa spedisce il pallone al lato alla sinistra di Maignan. Dopo tre minuti risponde ilcon un numero di Reijnders, che con la suola al limite dell’area salta Bisseck e prova a calciare di punta, senza però prendere lo specchio della porta.