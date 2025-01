Nerdpool.it - Vermiglio è in arrivo su Sky Cinema e NOW

Mercoledì 8 gennaio alle 21:15 su SkyUno e in streaming su NOW, un film scritto e diretto da MAURA DELPERO con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet e con Sara Serraiocco.È insu Skyin prima TV “”, il film scritto e diretto da Maura Delpero vincitore del Gran Premio della Giuria all’81esima edizione della Mostra deldi Venezia, nominato ai Golden Globe 2025 come Miglior film straniero e nella shortlist per rappresentare l’Italia nella categoria Miglior film internazionale agli Oscar 2025, in onda mercoledì 8 gennaio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Il film, ambientato nel 1944 nella frazione diin Trentino, si sviluppa intorno alle figure di tre sorelle adolescenti, Lucia (Martina Scrinzi), Ada (Rachele Potrich) e Flavia (Anna Thaler) Graziadei, figlie di Cesare, un eccentrico insegnante (Tommaso Ragno) e Adele (Roberta Rovelli).