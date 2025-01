Metropolitanmagazine.it - Uomini e Donne: Martina a un passo dalla scelta tra Ciro e Gianmarco, Maria vuole un nuovo tronista

Sicuramente, la situazione più in bilico, e dunque quella che crea al momento più curiosità nel pubblico di, è quella diDe Ioannon, sempre più divisa tra, che è arrivata addirittura a inseguire fuori dallo studio nell’ultima puntata prima delle vacanze natalizie del dating show, e. Secondo le anticipazioni sulle nuove puntate, diffuse dal canale social Pugnaloni, la ragazza ha ballato in studio con entrambi i suoi pretendenti. Poi in puntata è stato mostrato il video relativo all’esterna con. Da lì è scoppiata una polemica perché, il luogo scelto daper l’appuntamento conera lo stesso già visto nell’esterna tra Beatrix e Brando e a Gianni Sperti sembrava una coincidenza sospetta. Laperò, ha voluto credere nella buona fede die ogni polemica si è appianata.