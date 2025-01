Biccy.it - Tony Effe, quattro big della musica si scagliano contro di lui

ha diviso l’opinionescenale italiana. Se una parte lo ha difeso apertamente – soprattutto per i fatti di Capodanno – come Mahmood, Emma, Gaia, Noemi, Rose Villain; una parte lo ha attaccato senza troppi giri di parole. C’è chi lo ha mandato a quel paese, chi gli ha augurato il fallimento e chi ha criticato la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo.Enrico Ruggeri, a Repubblica, ha dichiarato: “Sogno un futuro in cui a vederenon ci va nessuno. Non esiste censurare, ma bisognerebbe agire con onestà intellettuale: andrebbe difeso anche Povia. Poi c’è la sprovvedutezza degli organizzatori: prima chiami un artista e poi lo mandi a casa. Ovvio che venga fuori un casino. . Dovremmo smetterla di pensare per numeri: una parte di giovani ascolta miserie lessicali totali, altri vanno anche ai nostri concerti.