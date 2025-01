Lopinionista.it - “Through the Frame”, a New York famosi quadri si animano attraverso la magia del video e della danza

L’intelligenza artificiale ha creato una nuova osmosi tra il mondo reale e quello virtuale. Il famoso librolo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll deve essere oggi interpretato in direzione rovesciata: non è più la vita che entra nella cornice dell’immaginario, ma è l’immaginario che entra nello spaziovita, e si confonde con essa.Da un’idea del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New, Fabio Finotti, e grazie alla creatività artistica e narrativa del coreografo Marco Pelle, il 17 gennaio alle 19 apre a Newl’installazione di arte visiva “the”, in cui, legati alla corrente del Realismo Magico ma non solo, siladele i loro personaggi escono (e qui siamo di fronte al mistero del Realismo Magico) dal dipinto per entrare nel mondo reale in carne e ossa.