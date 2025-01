.com - Roma, spari ed esplosione contro una villetta: paura alla Borghesiana

Finestra divelta e un tappeto di calcinacci a terra.e un’che ha fatto saltare giù dal letto i residenti di una strada all’estrema periferia est di. Il boato avvertito a chilometri di distanza ha danneggiato l’esterno di un appartamento in via Cianciana una stradina residenziale, trae borgata Finocchio, trasformata all’alba di sabato scorso in teatro di violenze.unaColpi d’arma da fuoco, poi l’probabilmente di un ordigno lanciatoil balcone di un appartamento al primo piano dove sarebbe in affitto un pregiudicato. Nessun ferito tra i condomini e neppure l’uomo che vive nell’appartamento, ma tanta. Sono quindi iniziate le telefonate a raffica al 112 intorno alle 5.30 di ieri 4 gennaio con l’arrivo sul posto della polizia, volanti e pattuglie del commissariato Casilino che indaga per ricostruire quanto accaduto.