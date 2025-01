Romadailynews.it - Roma, spari all’alba in zona Borghesiana: indagini in corso

Colpi d’arma da fuoco segnalati in via Cianciana. Nessun ferito.Paurain, a, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 5:30, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 ha riferito diin via Cianciana.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato Casilino della polizia di Stato, che hanno avviato leper chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.Secondo le prime informazioni, non risultano feriti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dellaper ricostruire i fatti.Leproseguono per accertare il movente e verificare possibili collegamenti con episodi criminali precedenti.