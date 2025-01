Lapresse.it - Roma-Lazio, sequestrate armi e bombe carte prima del derby della Capitale

Coltelli, lance, spranghe ecarta: è il bilancio dei controllipoliziadeltra, valido per la 19/a giornata di Serie A, in programma stasera alle 20.45 all’Olimpico. Dopo l’ingresso all’interno dello stadio dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, si è registrata la presenza di circa 300 persone, rispettivamente in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei due gruppi era a volto coperto ed era in possesso di “oggetti atti ad offendere“.Sottoposto a Daspo un tifosoin possesso di un cacciaviteSono stati rinvenuti e sequestrati – su entrambi i fronti delle tifoserie ultras aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, oltre a coltelli da cucina, mazze da baseball, mazze di legno, alcune delle quali anche abbinate ad artifici pirotecnici a elevato potenziale.