Ritiro di una gieffina al Grande Fratello l’anticipazione per sbaglio

Quella di mercoledì sarà una puntata delricca di colpi di scena, non solo perché sapremo se verranno presi dei provvedimenti su Helena Prestes per il lancio del bollitore, ma anche per lo scontro (quasi fisico) che c’è stato tra Ilaria Galassi e la modella brasiliana. Ilaria verrà squalificata? Più che una squalifica in queste ore si sta parlando di undell’ultima Non è la Rai rimasta ancora in gioco.Unal, lo spoiler fatto da Zeudi Di Palma.Ieri sera Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma hanno parlato per un po’ in camera. Poco dopo la Miss Italia si è diretta verso il bagno e tra sé e sé ha sussurrato: “Uff che p*lle che Ilaria se ne va“. La regia poi ha tolto l’audio, ma ormai i telespettatori avevano sentitofatta da Zeudi su questo presuntopianificato dalla Galassi.