Ricette per i più piccoli. Torna ’Sciroppo di teatro’

Andare a teatro fa bene e se ve lo ‘prescrive’ anche il medico, allora potete davvero starne certi. Prenderà il via sabato 11 gennaio, per concludersi il 13 aprile, la quarta edizione didi: prima ancora di essere una rassegna di teatro per famiglie, è un progetto di ‘welfare culturale’ che non a caso viene promosso dall’Ater (la Fondazione dei teatri dell’Emilia Romagna) insieme agli assessorati alla cultura, al welfare e alla sanità della Regione Emilia Romagna. "È un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro familiari – spiegano all’Ater –, ed è basata su un presupposto: la cultura è un elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone". Ecco perché più di 260 pediatri e 42 centri per le famiglie, in tutta la regione, stanno distribuendo aipazienti un libretto che contiene la descrizione degli effetti benefici del teatro e sei speciali ‘’, ovvero sei buoni sconto per partecipare – a prezzo ridotto – ad alcuni spettacoli di teatro per ragazzi.