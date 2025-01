Ilgiorno.it - Pavia, il dono dei Re Magi: una calza, dolci e regali a tutti i bambini

– Come i Reche hanno fatto visita al Bambino portandogli dei doni, il gruppo di Quelli del Natale ha portatoai piccoli di oggi. Ieri hanno messo in atto la prima iniziativa di solidarietà dell’anno. Al bar Il Cupolone di piazza Gaffurio aè stata presentata la decima edizione di ‘C’è unaper ogni bambino’ e subito è partita la distribuzione a chi era presente e agli enti caritatevoli che avevano chiesto prodotti per i loro assistiti. Seicento le calze donate, oltre a 100natalizi, cioccolata, giochi, materiale di cancelleria per gli oratori e i centri di ritrovo in cui oggi e domani sono in programma tombolate e occasioni di divertimento. “Abbiamo anche regalato delle tazze con i protagonisti dei cartoni animati – ha detto Maurizio Niutta, portavoce del gruppo Quelli del Natale – che piacciono tanto ai”.