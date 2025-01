Oasport.it - Pagelle slalom Kranjska Gora 2025: Ljutic sempre più forte, brilla Holdener, caporetto Italia

Zrinka10: in assenza di Shiffrin sta diventando la dominatrice dello. La croataanche sulla Podkoren ed esce vincitrice da un bellissimo duello con Wendydopo che le due avevano concluso appaiate la prima manche. Nonostante sia partita dopo, scende decisa, fredda, non si fa condizionare dall’avversaria e la anticipa al traguardo per 16 centesimi. Una vittoria che la porta in testa alla generale e in testa alla classifica di specialità.Wendy9: aveva già dato dei segnali ieri nella prima manche del gigante e si conferma oggi con un’ottima gara e una vittoria che sfuma di soli 16 centesimi. Lei ehanno fatto una gara a parte rispetto alla concorrenza, infliggendo distacchi davvero notevoli a tutte le altre avversarie.