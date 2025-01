LUBE – VERONA | MATCH IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi su Dayitalianews.com

Siamo giunti a domenica e come da diversi mesi ormai siamo pronti a seguire i vari club nel campionato di Superlega.Oggiscenderanno in campo in unche si preannuncia: avvincente, combattuto e molto equilibrato.Laattualmente occupa il 5° posto in classifica, in virtù di 8 vittorie, 5 sconfitte e 27 punti.attualmente occupa il 4° posto in classifica, in virtù di 9 vittorie, 5 sconfitte e 27 punti.Negli ultimi 5 scontri diretti: 3 sono state le vittorie di, 2 le vittorie della.Attenzione soprattuto quest’anno alche inaspettatamente sta disputando un campionato di altissimo livello con il suo bomber Keita.QUANDO SI GIOCA ILTRA?05/01/25 ALLE ORE 15:20DOVE GUARDARE ILTRA?ILVERRA’ TRASMESSO INSU RAI 2 L'articoloINSULRAI proviene da Dayitalianews.