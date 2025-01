Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Bischofshofen 2025 in DIRETTA: stupisce Insam! Battaglia fra gli austriaci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.36: Molto bene l’azzurroche atterra a 135 metri, con buon atterraggio, punteggio di 128.4 e primo posto con margine, qualificazione molto vicina16.35: Salto non buono a 117 metri per lo statunitense Larson, punteggio di 92.2, anche perchè il vento non era così sfavorevole. Ora16.34: Non un gran salto per l’azzurro Cecon che si ferma a 118.5 metri, punteggio di 102 ed eliminazione probabile per l’azzurro.16.33: Con vento alle spalle in zona atterraggio Kalinichenko atterra a 114.5, 97.7 punti, quarto16.32: Lo svizzero Trunz si ferma a 117.5 metri, punteggio di 106.7, terzo posto16.31: L’austriaco Schiuster atterra a 124 metri con vento alle spalle, punteggio di 117.6, secondo posto16.30: Salto da 128 metri per l’austriaco Landerer, punteggio di 119.