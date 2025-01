Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Ljutic e Holdener in testa, l’Italia è solo Peterlini. Seconda manche alle 13.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.25: Questa la classifica dopo la primacon i piazzamenti delle (troppe) azzurre non qualificate per la:1Zrinka CRO 50.821Wendy SUI 50.823 RAST Camille SUI 51.14 +0.324 SWENN LAON Anna SWE 51.16 +0.345 AICHER Emma GER 51.48 +0.666 MEILLARD Melanie SUI 51.60 +0.786 HECTOR Sara SWE 51.60 +0.788 TRUPPE Katharina AUT 51.86 +1.049 SLOKAR Andreja SLO 51.98 +1.1610 LAMURE Marie FRA 52.00 +1.1811 HURT A J USA 52.10 +1.2812 COLTURI Lara ALB 52.14 +1.3213Martina ITA 52.34 +1.5214 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 52.36 +1.5415 MOLTZAN Paula USA 52.40 +1.5816 GISIN Michelle SUI 52.48 +1.6617 HUBER Katharina AUT 52.57 +1.7518 MAECHLER Janine SUI 52.62 +1.8019 OEHLUND Cornelia SWE 52.