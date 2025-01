Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Ljutic e Holdener in testa, attesa per le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.15: Meillard all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo10.14. Aumenta il distacco dell’albanese Colturi che chiude al settimo posto a 1?32. Rimonta complicata per lei in chiave podio. Ora Meillard10.13: Colturi all’intermedio ha 49 centesimi di ritardo10.12. Fatica nella seconda parte l’austriaca Truppe che chiude sesta a 1?04. Ora Colturi, di cui si sta parlando tanto in queste ore10.11: Truppe all’intermedio ha 28 centesimi di ritardo10.10: Fatica a prendere il ritmo l’austriaca Liensberger che accumula un ritardo pesantissimo, 1?92, sesto posto. Ora Truppe10.10: Liensberger all’intermedio ha 78 centesimi di ritardo10.08: Errore in alto per Lena Duerr che in curva a sinistra tocca con lo scarpone e scivola via. Esce di scena una delle favorite.