Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders in testa tra le moto, Al Rajhi chiude davanti tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 CAMION –al rilevamento 414, dove Macik/Tomasek/Svanda conducono con il crono di 10:48:29, appena 0:01 in più rispetto a Loprais/Kripal/Rodewald, secondi. Attesa per Van den Brink13.40– Alrimane al comando anche all’intermedio del bonus point C, quello dei 491 km, con il crono di 6:04:25 e 1’11” di vantaggio nei confronti di Al-Attiyah, mentre in terza posizione c’è lo svedese Mattias Ekstrom (6:13:55). Giornata che quindi si conclude con queste posizioni, visto che i piloti si sono fermati al bivacco: si ripartirà domani mattina presto.13.32– Si banchetta tra i piloti di vertice dopo 413 km di speciale. Danielguida questa Marathon. Il pilota australiano, in sella alla KTM, ha siglato il crono di 5:05:1.