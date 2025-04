Salernotoday.it - Regionali 2025, inizia la trattativa tra De Luca e Pd: arrivano i fedelissimi di Elly Schlein

Leggi su Salernotoday.it

Il Pd della Campania si riunirà domani mattina a Napoli per fare un punto di situazione e impostare il lavoro in vista della campagna elettorale per le elezioniin programma il prossimo autunno. Alle 10.30, nella sede di Napoli, saranno presenti due membri della segreteria nazionale.