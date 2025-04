Vettura a fuoco in autostrada fra Chieti e Francavilla corrono i vigili del fuoco

vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti sono intervenuti nella serata di oggi, domenica 13 aprile, per un incendio che ha interessato una Vettura che transitava lungo il tratto Chietino dell'autostrada A14.L'allarme è scattato dopo le 19.15, i vigili del fuoco, con i colleghi. Chietitoday.it - Vettura a fuoco in autostrada fra Chieti e Francavilla: corrono i vigili del fuoco Leggi su Chietitoday.it deldel comando provinciale disono intervenuti nella serata di oggi, domenica 13 aprile, per un incendio che ha interessato unache transitava lungo il trattono dell'A14.L'allarme è scattato dopo le 19.15, idel, con i colleghi.

Potrebbe interessarti anche:

Auto contro camion in A13 : la vettura si ribalta e viene divorata dal fuoco. Miracolato il conducente. Chiusa l'autostrada

Auto parcheggiata va a fuoco - vettura distrutta

Vettura in sosta avvolta dal fuoco. Incendio doloso

Ne parlano su altre fonti Vettura a fuoco in autostrada fra Chieti e Francavilla: corrono i vigili del fuoco. Due auto in cenere davanti agli occhi dei conducenti: i roghi sull'autostrada A14 e al Colosseo. Furgone in fiamme in galleria Telegrafo, caos in autostrada dopo Villafranca. Incendio in autostrada, in fiamme una macchina a gasolio all'altezza di Bagheria: traffico in tilt. Auto a fuoco in autostrada, il conducente si mette in salvo. Schianto sull’autostrada, una vettura ribaltata su un fianco. LE FOTO.

Nota di msn.com: Camion a fuoco in A12, due intossicati: autostrada chiusa dalla mattina, traffico nel caos - Il mezzo trasportava carta, in corso le ispezioni nella galleria del Fico. Stop al traffico nel tratto Chiavari-Sestri Levante, code fino a 5 chilometri e disagi anche in Aurelia ...

Si apprende da tg.la7.it: Tir a fuoco sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Dieci chilometri di coda. Liguria tagliata a metà - Un incidente stamani 9 aprile verso le 11 sull'A12 Genova-Sestri Levante, ha causato la temporanea chiusura del tratto Lavagna-Sestri Levante in entrambe le direzioni causando due chilometri di coda ...

Segnala today.it: Tir a fuoco in autostrada e Liguria tagliata in due: 9 chilometri di coda, acqua agli automobilisti bloccati - A causa dell'incidente che si è verificato alle 11 del 10 aprile in una galleria sull'A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, si registrano ancora forti disagi alla mobilità ...