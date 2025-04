Como Fabregas ampquotDoppio tocco di Biraghi Dalla panchina ho avuto questa sensazioneampquot

Como di Cesc Fabregas in casa contro il Torino. Ai comaschi basta il colpo di testa di Douvikas nel primo tempo per chiudere. Leggi su Calciomercato.com Ottima vittoria per ildi Cescin casa contro il Torino. Ai comaschi basta il colpo di testa di Douvikas nel primo tempo per chiudere.

Potrebbe interessarti anche:

Pronostico Como-Udinese : Fabregas smentisce la statistica

"Oggi non sto zitto". Scoppia l'ira di Fabregas : cosa è successo durante Como-Juve

Como - Ludi : "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo"

Si apprende da calciomercato.com: Como, Fabregas: "Doppio tocco di Biraghi? Dalla panchina ho avuto questa sensazione" - Ottima vittoria per il Como di Cesc Fabregas in casa contro il Torino. Ai comaschi basta il colpo di testa di Douvikas nel primo tempo per chiudere la partita,.

Si apprende da tuttosport.com: Vanoli incredulo sul doppio tocco: "Mai visto prima". Fabregas: "Traiettoria strana" - Il tecnico del Torino ha commentato il ko nella trasferta di Como. Anche l'allenatore dei Lariani è intervenuto sulla gara del Sinigaglia, decisa dalla rete di Douvikas ...

Come scrive msn.com: Serie A, Como-Torino 1-0: Fabregas blinda la salvezza con Douvikas - Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Como batte 1-0 il Torino e blinda la salvezza. A decidere la partita del Sinigaglia è Douvikas, che al 38' impatta perfettamente il cross di Vojvoda e di te ...