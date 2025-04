Torino rave illegale scontri e feriti

feriti negli scontri tra le forze dell'ordine e alcuni partecipanti di un rave party a La Loggia (Torino). L'evento non autorizzato era cominciato ieri sera. 500 le persone presenti alla festa con musica tecno, poi sospesa dalle forze dell'ordine. Alcuni partecipanti hanno lasciato il luogo del rave, ex fabbrica,per evitare i controlli e alcuni hanno danneggiato auto della polizia e carabinieri. Controllati 145 veicoli e 350 persone. Sequestrate casse acustiche e mixer. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.05 Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimastineglitra le forze dell'ordine e alcuni partecipanti di unparty a La Loggia (). L'evento non autorizzato era cominciato ieri sera. 500 le persone presenti alla festa con musica tecno, poi sospesa dalle forze dell'ordine. Alcuni partecipanti hanno lasciato il luogo del, ex fabbrica,per evitare i controlli e alcuni hanno danneggiato auto della polizia e carabinieri. Controllati 145 veicoli e 350 persone. Sequestrate casse acustiche e mixer.

Potrebbe interessarti anche:

Tensioni e scontri durante rave party illegale a Loggia (Torino)

Torino - rave party illegale con 500 persone : scontri tra giovani e polizia

Ieri in Campania : rave party illegale nel Sannio - in Irpinia un parco cani per Sally

Ne parlano su altre fonti Rave party nel Torinese, scontri tra partecipanti e forze dell'ordine. Rave illegale in un capannone a Torino finisce in scontri e manganellate con la polizia. Rave party nel Torinese, scontri con le forze dell'ordine. In 500 al rave party a La Cassa: tensione e scontri con le forze dell'ordine, ci sono feriti | Video. Scontri dopo il rave party a Moncalieri: tre militari feriti durante lo sgombero. Scontri dopo il rave party di Moncalieri: tre militari feriti al termine dello sgombero.

notizie.it comunica: Rave party illegale a La Cassa: scontri tra partecipanti e forze dell'ordine - Undici poliziotti e tre carabinieri feriti in un rave party a La Cassa, tensione e violenza tra i partecipanti.

Nota di ansa.it: In centinaia ad un rave party nel Torinese, scontri e feriti - Un altro rave party illegale in provincia di Torino, finito in disordini con le forze dell'ordine schierate. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti.

msn.com riferisce: Rave party nel Torinese, scontri con forze dell'ordine - (ANSA) - TORINO, 13 APR - Tensione oggi pomeriggio a La Cassa in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale, e le forze dell'ordine. Ci sono stati brevi scontri tra alcuni giovan ...