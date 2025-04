Ilrestodelcarlino.it - Discoteca Corallo, ora è ufficiale: chiude per sempre dopo 74 anni

Reggio Emilia, 13 aprile 2025 – Ora è: la miticadi Scandianorà i battenti a maggio. Lo avevamo anticipato già nel dicembre scorso attraverso un’intervista a Giorgio Zambelli, uno degli storici proprietari del locale che aveva rivelato “una trattativa avanzata per la vendita dell’edificio” che si trasformerà in un condominio. Le discoteche che hanno fatto la storia Oggi, il locale ha dato l’annuncio sulle sue pagine social: “Con grande e immenso rammarico – si legge – ilrà a maggio. E con questo locale siun’era. Settantaquattro, dal 1951 al 2025, vissuti alla grande grazie a Guelfo Zambelli e ai figli Giorgio e Giche lo hanno ereditato nel 1981 e portato avanti fino ad oggi”. Ma per i fedelissimi e i nostalgici ci sarà la possibilità di vivere un’ultima grande serata, quella dell’addio.