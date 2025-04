MotoGp Qatar vince Marc Marquez Bagnaia terzo

Marc Marquez vince il Gp del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare stagionali, la seconda sul circuito di Lusail a 11 anni dal primo trionfo. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone davanti al connazionale della Ktm Maverick Vinales e al compagno di squadra, Francesco 'Pecco' Bagnaia.

