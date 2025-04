La necessità di una banca dati sui femminicidi

femminicidio in Italia: un fenomeno da monitorare con urgenza su Donne Magazine.

Ne parlano su altre fonti Tutti ne parlano, ma sulla violenza contro le donne mancano ancora troppi dati. Facciamo il punto sui femminicidi di quest'anno. La criminologa: «In Svizzera gli omicidi sono diminuiti, ma i femminicidi no». Femminicidi in Italia. Il profilo dell'uomo che uccide le donne. I dati sulla violenza di genere e la disabilità in due recenti documenti dell’Istat. Blog | Violenze sessuali in costante aumento in 20 anni. Più di 100 donne uccise nel 2023.

Come scrive ilpost.it: In Italia abbiamo un problema con i dati sui femminicidi - In Italia non esiste una banca dati istituzionale, pubblica e completa sui femminicidi. I dati considerati ufficiali sono contenuti nei report dell’Istat e in quelli del ministero dell’Interno: sono ...

Lo riporta repubblica.it: Femminicidi, il cambio del Viminale sulla diffusione dei dati: saranno pubblicati solo ogni 3 mesi - Addio ai report settimanali del ministero dell’Interno sui femminicidi. A partire da quest’anno il Viminale ha deciso di cambiare, “per ragioni organizzative e di consolidamento dei dati”, la periodic ...

Secondo romatoday.it: Femminicidi a Roma, 10 donne uccise in 16 mesi. Ma sulla diffusione dei dati il Viminale cambia linea - Ilaria Sula è stata l'ultima. A Roma e nella sua provincia, negli ultimi 16 mesi, sono state uccise 10 donne. Storie di vittime di ogni età e del diverso contesto sociale. Rosa D'Ascenzo, Li Xuemei, A ...