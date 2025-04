Ilfattoquotidiano.it - Zelensky dopo la strage di Sumy: “La Russia non ha paura. Serve un’azione decisa”

che porti a un cambiamento della situazione in campo. È quanto chiede Volodymyrnel giorno dell’attacco russo alla città diche ha portato alla morte di oltre 30 persone tra cui due bambini.Il presidente ucraino,il commento a caldo subitoi bombardamenti in cui aveva detto che “solo un bastardo può fare una cosa simile” chiedendo una “risposta mondiale”, in serata è tornato a parlare su X. “Venerdì è passato un mese da quando Mosca ha respinto la proposta americana per un cessate il fuoco pieno e incondizionato, lanon ha, per questo continuano a lanciare missili balistici, per questo ogni notte quasi un centinaio di droni d’attacco prendono di mira le normali città ucraine“, ha detto il presidente ucraino, ricordando che “anche gli attacchi russi in prima linea continuano” e che Mosca “non smette di attaccare” e “non smette di diffondere odio attraverso la propaganda di Stato”.