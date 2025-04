Liberoquotidiano.it - "Fallimentare": Furfaro spara a zero su Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La strategia dei dazi diè stataper molti ma non per tutti": Marcodel Pd lo ha detto in collegamento con la trasmissione 4 di Sera Weekend in onda su Rete 4. Il dem, in particolare, ha voluto precisare: "La società gestita dal figlio diè cresciuta del 20%". Poi ha detto che "un dato è inequivocabile: quando ci sono i dazi, i primi a rimetterci sono sempre i cittadini e le persone comuni, poi ci sono i lavoratori coinvolti nei settori dell'esportazione.". "I dazi fanno aumentare l'inflazione, sono una tassa - ha proseguito- e l'inflazione fa diminuire le politiche espansive e così c'è anche un innalzamento del tasso dei mutui e quindi un maggiore impoverimento generale. I dazi non servono sicuramente alle persone comuni. Al di là dei miliardari che hanno perso fiumi di dollari in Borsa, sicuramente avranno perso molti soldi, ma i dati certificati negli Stati Uniti sono che i piccoli e medi risparmiatori hanno perso circa 40mila dollari a testa in quei giorni".