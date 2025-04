Sondriotoday.it - L'arbitro e due calci piazzati ribaltano la Nuova Sondrio

Leggi su Sondriotoday.it

Latiene sotto scacco la Pro Palazzolo, ora seconda in classifica, per 75 minuti, poi un arbitraggio non all'altezza e due palle da fermo la condannano a un'immeritata sconfitta.Il primo tempoNel primo tempo i biancazzurri si difendono con ordine e "aspettano" la Pro.