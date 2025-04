Atalanta in emergenza in difesa rottura del crociato per Kolasinac tornerà il prossimo autunno

Per la difesa dell'Atalanta suona l'allarme rosso dopo l'infortunio di Kolasinac: Gasperini ha gli uomini contati fino alla fine della stagione.

Ne parlano su altre fonti Atalanta in emergenza in difesa, rottura del crociato per Kolasinac: tornerà il prossimo autunno. Tegola Atalanta, crociato rotto per Kolasinac: almeno 6 mesi di stop. Atalanta, Scalvini sarà operato: tre mesi di stop. Stagione praticamente finita. Scalvini rischia tre mesi di stop: emergenza difesa. Scamacca vicino al rientro. Atalanta, è emergenza in difesa dopo l’infortunio di Scalvini: il punto. Gasperini: "Retegui può crescere ancora, c'è emergenza in difesa".

