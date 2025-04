Sassuolo promosso in Serie A decisivo pareggio per 2 2 dello Spezia

Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno in purgatorio. Gli emiliani raggiungono la matematica certezza della promozione grazie al pareggio per 2-2 dello Spezia a Mantova, con i liguri che si fanno raggiungere da un gol al 94'. In classifica i neroverdi comandano la Serie B con 75 punti, 9 punti di vantaggio sulla seconda.

