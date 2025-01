L’automobile e la crisi di settore | avanti tutta

Leggi su Ildenaro.it

Tempi duri per chiunque, soprattutto se opera nelautomobile. Il fatto non interessa solo ilspecifico, e l’affermazione è corretta. Altrettanto vale che l’impasse non riguardi solo il Paese e che interessi l’Occidente in genere, la UE in particolare. In Italia l’affaire, non l’affare, ha assunto caratteristiche e dinamiche che vanno ben al di sopra della media, percorse anche da alcune venature inquietanti. Ovvero da episodi se non proprio bui come la notte fonda, almeno come la tarda sera. La protagonista indiscussa della sequel è un’ attrice, italiana per un periodo lungo oltre un secolo, ora francese per “opportunità”. Il soggetto della commedia degli equivoci, lo si nomina solo per colore, è la Fabbrica Italiana Automobili Torino, in acronimo FIAT. Il fondatore, il Senatore Giovanni Agnelli sr, agrario nel contado torinese, ebbe la saggezza e la lungimiranza che tra le parole della ditta appena fondata, il termine Italiana precedesse quello di Automobili, pur essendo l’oggetto sociale della stessa.