Sport.quotidiano.net - La nuova avventura della ciclista Sara Fiorin. In Germania con WNT

Leggi su Sport.quotidiano.net

Siamo stati abituati per diversi anni a vederla in gruppo con le insegne del GS Cicli(società di famiglia) e nelle ultime due stagioni con la UAE Team Development, ma da quest’anno, alla sua prima stagione nel Women World Tour,vestirà ladivisaCeratizit WNT Pro Cycling formazione tedesca diretta da Dirk Baldinger e Fortunato Lacquaniti. Eccola nella foto la ventunenne di Baruccana di Seveso che sfoggia orgogliosa la sualivrea da corsa.si è lasciata alle spalle un fantastico 2024 caretterizzato in primis dalla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi nelle gare su pista e dai successi in Olanda nel ZLM Omloop der Kempen e in Slovenia all’Umag Trophy. Adesso è pronta per rimettersi in gioco, affrontando unache per la promettente velocista sevesina scatterà dall’Australia, precisamente con la partecipazione al Santos Women’s Tour Down Under in programma, dal 17 al 19 gennaio con partenza dalla località di Brighton e conclusione a Stirling.